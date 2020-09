Sí, se puede conseguir una minibarra de sonido por 20 euros… ¡si atrapas la ‘flash’ de Amazon de las próximas horas!

Aunque no seamos expertos en la materia, la mayoría sabemos diferenciar cuando un dispositivo suena como es debido. Bien sean los altavoces de la televisión o los auriculares bluetooth que hemos comprado para practicar deporte, la fidelidad es una de las prestaciones más importantes de estos gadgets, pues de ella depende que, después los disfrutemos como esperábamos. Claro que también es importante la inversión que suponga su compra, siendo recomendable buscar, siempre, un cierto equilibrio que no renuncia a la calidad, pero que sea asequible para nuestro bolsillo.

