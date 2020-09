Sí, se puede conseguir un altavoz ‘bluetooth’ por 20 euros (si aprovechas las rebajas ‘flash’ de hoy de Amazon)

Pero, si hay unos dispositivos wearables que dominan el mercado, estos son los auriculares inalámbricos, puesto que, cada día, son más los usuarios que lucen unos en sus orejas. No es de extrañar dada su comodidad, sus prestaciones y la gran oferta que hay en el mercado que nos permite no tener que recurrir a los Airpods, pese a que sean los más populares. Sin embargo, en cuanto a sonido, hay ocasiones que necesitamos contar con un dispositivo que nos permita escuchar música u otros sonidos entre varias personas. Y los altavoces bluetooth son nuestra solución.

You May Also Like