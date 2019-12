¡Sí se pudo!, cantaron victoria

También invitó a los futuros graduandos a no dejarse llevar por las malas amistades o las modas. Les dijo que piensen en su futuro, pues se necesitan jóvenes emprendedores y que no sean uno más del montón. A esta ceremonia se sumó la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos y el viceministro de Infraestructura de Educación, Ricardo Sánchez, quien anunció que durante el verano se iniciará la remodelación del plantel y la construcción de un nuevo gimnasio.

A sus compañeros que no llegaron a esta meta les invitó a no rendirse. “No es el fin, tienen una oportunidad más, no siempre los que tiene promedio de 4.0 son lo más exitosos”, acotó.

