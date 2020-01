Sí se hace el trabajo

Incluso, no estoy de acuerdo con las críticas que hizo Roberto Manos de Piedra Durán de que aquí no se hace nada. Es muy fácil criticar desde afuera. Entramos con una visión diferente y en dos años que tenemos ya tenemos logros y medallas en Juegos Bolivarianos, Centroamericanos, mundiales.

El problema en el interior del país es que no tenemos cuadriláteros. En Coclé y Herrera no hay tinglados. En Los Santos le faltan piezas, en San Miguelito no hay, ni tampoco en Bocas del Toro.

Claro que sí. Esto fue un trabajo en equipo y hay que darle méritos al profesor Pedro Echevarría por la medalla obtenida por Atheyna Bylon. Mucha gente me pregunta de dónde salió ese entrenador; esos valores no eran muy conocidos. Logramos captar a Echevarría, quien es un entrenador “tres estrellas”, teniendo el derecho a subir al tinglado con la peleadora panameña.

