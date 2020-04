Si se está agotando, construya un nuevo camino

Finalmente, nos brinda nueva información que provoca nuevos pensamientos. La lista incluso me llevó a crear una “canasta de ideas” con cada hecho o caso interesante que me encontraba, lo que me ayuda a visualizar futuros textos.

Jane Dutton, una profesora en la University of Michigan, y Amy Wrzesniewski, profesora en Yale, concibieron la idea de adaptar el trabajo en 2001. La idea es que los empleados puedan mantenerse en el mismo rol mientras obtienen más significado de su trabajo simplemente cambiando lo que hacen y el propósito detrás de ello. Imagine que es secretario en una escuela pública. Puede pensar en su trabajo como el de alguien que les llama a los padres cuando los hijos no asistieron o puede verse como un vínculo esencial entre familias, estudiantes y miembros del equipo de la escuela.

