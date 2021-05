“Si por decir ‘vaya personaje’ te meten dos partidos, si insultas de verdad… veinte”

La semántica se ha convertido en el arma que va a esgrimir el Barcelona para su recurso. La RAE no considera “personaje” como insulto ni como menosprecio en ninguna de sus acepciones, por lo que entienden que no se cumplen los requisitos para que Koeman haya incumplido el artículo 117 del Reglamento Disciplinario de la Federación respecto a árbitros, directivos o autoridades deportivas.

El entrenador culé es optimista. “Si ganamos los 5 partidos que quedan, seremos campeones”, opina. No obstante, no depende de sí mismo.

