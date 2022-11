Si pierdo yo, no vale

Es muy peligroso tomar a los ciudadanos por idiotas. La gran mayoría no lo son, a pesar de los enormes y largos esfuerzos de los medios de comunicación de ultraderecha para convertirles en fanáticos. ¿Para qué? Pues para transformar la democracia en una palabra vacía, en una estructura sin sentido, puesta al servicio nada más que de su ambición. A Trump, la democracia no le importa en absoluto ; lo único que busca es el poder. Eso, una de dos: o sale mal y el mentiroso se va a su casa con el rabo entre las piernas, o acaba en una dictadura. En este caso va a ser la primera de las dos posibilidades.

Ahora es igual. Dos años después, en las elecciones legislativas, el expresidente Trump anunciaba una “marea incontenible” de votos a favor de sus candidatos y avisaba: si pierden, es que ha habido fraude. No ha habido ninguna marea. El Partido Demócrata mantiene (si es que no lo aumenta) el control del Senado, ya veremos si gana o pierde en la otra Cámara y ha conseguido varios gobernadores importantísimos que no tenía. El claro perdedor es Trump. Pero esta vez, ya escarmentados, han sido varios los candidatos trumpistas que se han apresurado a reconocer que han perdido, con lo cual las bufonadas pueriles del antiguo presidente (“si pierdo yo es que ha habido trampa”) se quedan solo en eso: en bufonadas, en berrinches de niño consentido .

