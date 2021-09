Este lunes, tras la noticia de la última agresión homófoba en manada producida en el barrio madrileño de Malasaña a plena luz del día, Nagore Robles no pudo evitar comenzar su programa llorando ante tal situación.

La novia de Sandra Barneda empezó Sobreviviré: After Show, su espacio en Mitele Plus, muy emocionada y muy clara para condenar la homofobia que se está viviendo actualmente en España.

“Si nos prohibieran amar no seríamos personas. No puedo entender cómo en el 2021 todavía suceden estas cosas“, criticó. “Cómo hay personas que no se siguen sorprendiendo ante este tipo de agresiones. Cómo hay personas con puestos de trabajo importantes en este país que deciden por la seguridad de los ciudadanos y que se quedan de brazos cruzados y simplemente se señalan unos a otros“.

“A mí, hablo por mí, Nagore Robles Gutiérrez, con 38 años no me vale con que tengamos un día al año para reivindicar y salir a las calles con el Orgullo LGTBI. No me vale con eso”, destacó. “Siento haber empezado así el programa, pero es que ya hace tiempo que decidí quitarme el tapón a las emociones, sean del tipo que sean. Porque sentir me hacen ser humana”.

“Todos tenemos esos valores en nuestro ADN de sentirnos integrados, libres de expresar lo que queramos, de nuestra forma de hablar, de vestir, de comportarnos. Y es algo superimportante que nos hace sentir libres, fuertes y seguros”, añadió la presentadora. “Siempre combatiré y condenaré la homofobia“, dijo después en Twitter.