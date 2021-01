“Si no se celebra Tokyo 2020 es porque la Humanidad tendrá un problema más grande que los Juegos”

Finalmente, confesó que no hay “ninguna decisión tomada” sobre la obligatoriedad para los atletas de ir vacunados a la capital japonesa. “Se tomarán las decisiones en su momento, pero tenemos la esperanza de que las vacunas vayan acelerándose y llegando a todas las partes del mundo para que podamos tener a la mayor parte de las delegaciones vacunadas para los Juegos, no sólo por ellos sino por la tranquilidad que debemos dar a Tokio y Japón”, sentenció.

“Podemos prever muchísimos escenarios, pero no podemos saber qué puede pasar. Si no hay Juegos es porque la Humanidad tendrá problemas más grandes que los Juegos porque habrá un problema sanitario de unas dimensiones superiores a las que hemos conocido hoy”, expresó Samaranch en declaraciones a ‘El Larguero’ de la cadena SER.

