Si no sabe cómo pronunciar el nombre de alguien, simplemente pregunte

Han dicho incorrectamente mi nombre durante toda mi vida – no sólo desde que me mudé a los Estados Unidos hace ocho años, sino también en otros países en los que he trabajado a lo largo del mundo, incluyendo mi patria natal, Singapur. Aunque esto me hizo sentirme excluido e incómodo, también me incentivó a investigar lo que el tener un nombre que no es occidental significaba para mi carrera.

No hay muchos estudios sobre el efecto de que nuestro nombre sea mal pronunciado en el trabajo, pero hay un creciente bloque de investigaciones sobre cómo el que los maestros pronuncien mal los nombres tiene un impacto negativo en los estudiantes. Además, sabemos que el tener un nombre que no suena caucásico puede afectar negativamente las posibilidades de que una persona obtenga empleo en países occidentales. Un estudio encontró que las personas con nombres que suenan caucásicos tenían 28% más probabilidades de que las llamen para una entrevista de trabajo después de presentar su currículum.

Aprender a pronunciar correctamente el nombre de un colega no sólo es un tema de cortesía común. Es el primer paso para normalizar nombres que no pertenecen a la tradición anglosajona en nuestros lugares de trabajo – y, por extensión, para crear culturas laborales donde todos se sientan bienvenidos e incluidos. He aquí algunas formas de mejorar:

— Pídale a la persona que lo pronuncie y escuche: En lugar de tratar de decir un nombre que no le resulta familiar, pregunte cómo pronunciarlo. Es vergonzoso cuando las personas tratan de “perseverar” con mi nombre y luego tratan de corregirse a sí mismos. Repita después de la persona, una o dos veces, no más. Pregunte si lo está diciendo correctamente.

— No le dé demasiada importancia: Una vez que haya escuchado la pronunciación correcta, agradézcale a la persona y cambien de tema. No pase mucho tiempo hablando acerca de lo poco familiar que le resulta el nombre.

— Observe y practique: Haga el esfuerzo de escuchar cómo las personas pronuncian sus nombres al hablar con los demás, incluso si lo acaban de pronunciarlo para usted. Además, si presentará a alguien en el escenario o en cualquier foro público, practíquelo primero en privado.

— Clarifíquelo nuevamente: Si después de un tiempo vuelve a encontrar a alguien, está bien decir, “¿podrías recordarme nuevamente cómo pronunciar tu nombre?”

— Haga algo cuando se dé cuenta de que lo ha estado pronunciando mal: Discúlpese cuando se equivoque, tan pronto como se de cuenta: “Me apena haberlo pronunciado mal. ¿Por favor podrías repetirme tu nombre?” Opere con humildad.

—Sea un aliado: Si escucha que alguien más está pronunciando incorrectamente el nombre de un colega, cuando esa persona no está presente, de un paso adelante y corrija al hablante con gentileza.

— No sea arrogante: Algunas veces las personas dicen, “Nunca lo podré decir bien — ¿te puedo llamar de otra forma?” o se niegan a escuchar cuando las corrijo. Me inspira la actriz Uzo Aduba, a quien, cuando ella quería cambiar su nombre durante la niñez, su madre le dijo: “Si pueden aprender a decir Tchaikovsky, Miguel Ángel y Dostoyevsky, pueden aprender a decir Uzoamaka.”

Siempre vale la pena anotar y recordar cómo las diferentes personas prefieren que se mencionen sus nombres, incluso si ello requiere más esfuerzo. Tomar el tiempo para pronunciar correctamente los nombres transmite respeto e inclusión, y una disposición a tratar a todos en la forma en que quisiera ser tratado.