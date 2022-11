El técnico, que terminó enseñando esas fotos de su familia en una sesión que dijo tener cerca de 400.000 seguidores, terminó contestando con humor una última pregunta. “¿Si Busquets era la prolongación de Del Bosque en el campo, cuál es la tuya? Ferran Torres es la mía , si no mi hija me corta la cabeza”, dijo, haciendo referencia a la relación entre ambos.

A Luis Enrique le dio tiempo también para elogiar a Fernando Alonso, a hablar de ciclismo y a pensar lo que hubiese sido si no hubiese sido futbolista. “Si no hubiese sido futbolista sería bombero o policía” , confesó, al tiempo que apuntó que de jugador no se veía como entrenador.

