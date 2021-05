si no hay ayudas al coche eléctrico, no levantará en España la planta de baterías

El presidente de Seat, Wayne Griffiths, ha asegurado este martes que la inversión del grupo Volkswagen en una fábrica de baterías en España está condicionada a que se vendan coches eléctricos, y ha emplazado al Gobierno y a las autonomías a acelerar la implementación de las ayudas para comprarlos.





“Si no se venden coches eléctricos en España, no hace falta fabricarlos y no hace falta tampoco una fábrica de baterías”, ha subrayado Griffiths durante un encuentro online con periodistas tras el lanzamiento del nuevo modelo Cupra Born.

El directivo de Seat ha lamentado que España esté a la cola de Europa en la venta de coches eléctricos, sólo por encima de Grecia, con un 5% de coches eléctricos vendidos. “Antes de hablar de fábricas de baterías, por favor, empecemos a vender coches eléctricos en España”, ha aseverado durante un encuentro con los medios tras desvelar el nuevo Cupra Born, el primer vehículo 100% eléctrico de la marca, que se fabricará en Zwickau (Alemania), con la plataforma MEB del Grupo Volkswagen, y llegará al mercado este año.

Reitera así una petición que ya lanzó a finales de marzo, después de anunciar la intención de fabricar en Martorell (Barcelona) más de 500.000 coches eléctricos al año, siempre y cuando recibiera el apoyo del Gobierno y de la Unión Europea. Griffiths insistió en la necesidad de contar con el respaldo del Ejecutivo para que se incentivase la compra de eléctricos, con el fin de que la cuota de mercado suba del 4 al 10%, así como de triplicar los puntos de recarga (de los 8.000 actuales a 28.000 en todo el país).

“Sólo cuando esto sea realidad estaremos preparados para localizar toda la cadena de valor del coche eléctrico, empezando por la fábrica de baterías. Y España necesita al menos una de éstas”, subrayó entonces el primer ejecutivo de Seat .

El Gobierno anunció 5.000 millones para la primera fábrica de baterías





La inversión aproximada para el proyecto es de 5.000 millones, según aseguró Maroto, quien destacó el compromiso de España “de ser líder” en el vehículo eléctrico, mediante la integración de toda la cadena de valor y permitiendo a la planta de Seat en Martorell contar con una fábrica de baterías cerca.

A principios de marzo, ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, anunció la creación de un consorcio público-privado, con Seat-Volkswagen e Iberdrola (abierto a otros socios) para montar la primera fábrica de baterías en España.

Alta demanda en híbridos enchufables

Preguntado por las ventas, Griffiths ha señalado que están “muy optimistas” porque hasta el momento han registrado una demanda muy alta en híbridos enchufables, sobre todo en el caso del Cupra Formentor, cuya demanda de esta modalidad supone más del 50%.

Ha explicado que a partir de finales de junio quieren alargar la producción en la línea 2 con el Cupra Formentor y el Seat León por la demanda registrada, de manera que irán a tres turnos dependiendo sin embargo del suministro de semiconductores.

Sobre la falta de este material, Griffiths ha señalado que van luchando y consiguiendo mantener la producción con alguna variación, y ha destacado que la falta de semiconductores es un reto pero puntual, ya que lo más importante es la demanda. Además, ha dicho que el impacto causado por la falta de existencias quieren compensarlo en agosto para recuperar algunos de los coches del primer trimestre.