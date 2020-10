Isco ha perdido protagonismo en el Real Madrid hasta el punto de quedarse sin jugar un minuto en el Clásico del Camp Nou. No obstante, el centrocampista ha saltado a la actualidad por una indiscreción en los prolegómenos del partido disputado ante el FC Barcelona.

El Partidazo de Movistar+ destapó una conversación de Isco junto a Marcelo, Modric, Lucas Vázquez, Militao y Jovic en el estadio azulgrana, en la que el malagueño comienza a hablar de su escaso feeling con Zidane.

Isco ha participado en cuatro de los siete partidos oficiales del Madrid esta temporada (el primero se lo perdió por lesión) pero solo ha sido titular en dos y en ambos fue sustituido: contra el Cádiz se quedó en el vestuario en el descanso y ante el Valladolid se fue al banquillo en el 57. Otro mal recuerdo para el atacante es el partido ante el Levante, en el que fue suplente y saltó al verde en el minuto 89.

Zidane no le ha dado ni un minuto desde la derrota ante el Cádiz, ni ante el Shakhtar ni en el Barça, y antes del Clásico se mostró resignado por su situación en el equipo.

“Si me tiene que cambiar, me cambia en el 50′ o en el 60′ de partido. A veces en el descanso. Si me tiene que meter, me mete en el 80″, se quejó provocando la risa de Marcelo y Modric.