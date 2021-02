‘Sí me gustaría casarme’… Polo Polo nos habló de su novia y sus proyectos

El pela’o ‘ta bien enamorado. Que bonito es cuando te encuentras en el camino con una persona muy especial que comparte la misma pasión que la tuya: ese amor por el modelaje, el baile y todo lo que tiene que ver con concursos de belleza.

Lee la edición impresa

Polo Polo conversó con día a día sobre su relación con Anna Quintero, la academia, su marca Force y otros proyectos que están por venir, así como también sobre la maratón virtual que se llevó a cabo en estos días para así recoger donaciones y llevarlas a los que más lo necesitan en la comunidad de Emberá Quera, en Colón.

¿Qué fue el Force Dance and Art Center?

Una maratón de actividades para recaudar fondos, para ayudar a la comunidad Emberá Quera. La actividad contó con invitados especiales, sorpresas y mucha diversión aportada por nuestros profesores de danza, zumba, makeup, pasarela.

Seguiremos juntos trabajando para promover el arte y la cultura en Panamá.

¿A cuántas familias ayudarán y qué llevarán?

Estaremos realizando la entrega el segundo lunes de marzo. Serán unas 20 familias. Alimentos secos, productos de aseo personal, como desodorantes, toallas sanitarias, pasta de dientes y jabones. Corta grama, motosierra, motor fuera borda, 2 lavamanos, 3 carretillas de construcción con bandeja plástica.

¿Cómo pareja tienen muchos proyectos juntos… seguirán en esta misma línea del modelaje, el baile, etc?

Como pareja estamos muy unidos trabajando como directores de la marca Force, tanto en baile, modelaje y nuestra agencia de modelos por el momento. Pronto estaremos iniciando clases de teatro, cursos para formación de “influencers” y otras sorpresas. Aparte somos sede de varios concursos de belleza.

¿Polo ya piensa en boda?, ¿crees que ella es la mujer perfecta para ti?

Sí me gustaría casarme. Anna tiene todo lo que buscaba en una persona y más. Es una excelente persona que siempre ve lo positivo y emana una gran luz que me llena cada día más… Así que me encantaría que ese día llegase si nuestro Dios nos lo permite. Agradecemos el apoyo y a la vez deseamos ser un buen ejemplo para esas parejas que emprenden juntos. SÍ se puede trabajar y romper el enigma de que las parejas no pueden laborar juntos. Creo que la comunicación, el respeto y el amor son la base de un gran equipo.

¿Qué oportunidades llegaron para la academia en pandemia?, ¿cómo fue ese reto?

Durante la pandemia Force creó una de las plataformas más grandes del mundo con 9 países llamada United Worl Dance UWD con bailarines nacionales e internacionales de primera línea. El manejo de las plataformas virtuales y la forma de dar clases en línea es una de nuestras fortalezas. En la pandemia logramos reinventarnos y posicionarnos en el mercado nacional e internacional.

“Me han llamado de varios proyectos, esperando solamente que las cosas vayan mejorando en el país para iniciar”.