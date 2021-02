“Si me centro al 100% en el fútbol, acabo explotando”

Neymar siempre ha sido un futbolista puesto en cuestión y rodeado de la polémica… y la fiesta. El brasileño, que pasa por un gran momento en el París Saint-Germain, celebró su cumpleaños el pasado 5 de febrero aunque esta vez, sin el gran festejo de años anteriores por culpa de la pandemia. Sin embargo, eso no le privó de ausentarse al entrenamiento del día siguiente por “malestar general”.

El brasileño, de todos modos, disputó alrededor de media hora en ‘Le Classique’, entre el PSG y el Olympique de Marsella -donde volvió a vérselas con Álvaro-, dejando sus habituales detalles de calidad. Más allá de su actuación, Neymar ha llamado la atención recientemente por una entrevista en la que habla sin tapujos, precisamente, sobre la fiesta.

El ’10’ defendió las acusaciones que constantemente recibe de ser “inmaduro”. “Este es un tema muy peculiar, porque, ¿a quién no le gusta la fiesta? A todo el mundo le gusta divertirse, salir con sus amigos, con su familia. Sé cuando puedo ir, cuando lo puedo hacer, cuando no. Todo lo contrario de lo que la gente piensa, que soy inmaduro. Que no sé lo que hago”, comenzó mencionando.

“¿A quién no le gusta la fiesta?”

Además, Neymar aseguró que “acabaría explotando” si no puede desfogarse del fútbol. “Si te quedas al 100% centrado en jugar sólo al fútbol, en mi forma de pensar, en mi forma de ser, acabo explotando y por eso nunca lo dejaré de hacer“, añadió.

‘Ney’ aformó estar muy contento en estos momentos en París, “algo que ha cambiado mucho”, pese a no poder decir qué. “No sé si por mi parte o por otras cosas, pero me siento bien. Me siento más adaptado, más a gusto con todo. Soy muy feliz aquí. Quiero quedarme en el PSG, espero que Mbappé también se quede”, concluyó con un mensaje a su compañero.