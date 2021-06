sí, los millonarios pagan muchos menos impuestos que tú

De izquierda a derecha, los multimillonarios Michael Bloomberg, Elon Musk, Jeff Bezos y Warren Buffet. Fotos: AP.

Que los millonarios pagan muy pocos impuestos en comparación con su riqueza es algo que todos ya sabíamos. Pero la situación se vuelve especialmente sangrante cuando salen a la luz las cifras contantes y sonantes de lo que pagan, porque desvelan que cualquier ciudadano de a pie con un salario contribuye en proporción mucho más a las arcas de su país que los ricos.

Dos de los hombres más ricos del mundo, Jeff Bezos y Elon Musk, evitaron pagar impuestos federales algunos años y desembolsaron apenas un 3.4% de impuestos sobre el crecimiento de su riqueza entre 2014 y 2018, reveló una investigación de ProPublica, sitio independiente de periodismo investigativo.

En tanto, el hogar estadounidense promedio con ingresos de aproximadamente $ 70,000 por año paga el 14% en impuestos federales cada año.

Los números hablan por sí solos

ProPublica examinó más de quince años de datos fiscales individuales confidenciales filtrados, que muestran cómo los estadounidenses más ricos pagan muy poco o, en algunos casos, nada, del impuesto sobre la renta federal.

Como promedio, los 25 estadounidenses más ricos pagaron 16% en impuestos personales federales (que incluyen Medicare y Seguro Social) en esos cuatro años. Esa cifra es muy inferior a la de los estadounidenses que ganan 45.000 dólares al año.

Para el análisis, ProPublica se basó en la “tasa impositiva real”, una medida novedosa de la cantidad de impuestos que paga una persona cada año en comparación con el cálculo de Forbes de cuánto creció su riqueza durante el mismo tiempo. Concretamente, ProPublica contó en su estudio las ganancias de capital no materializadas que no están sujetas al impuesto actual de Estados Unidos.

Los multimillonarios, con un equipo fiscal a sus órdenes, siempre encuentran la manera de pagar el menor monto posible de impuestos. En la imagen, un formulario de declaración de impuestos de Estados Unidos. Foto: Getty Images.

Jeff Bezos

Según el análisis, el fundador y director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, actualmente el hombre más adinerado del planeta, pagó una tasa impositiva real del 0,98% a medida que su riqueza crecía en la asombrosa cifra de 99.000 millones de dólares entre 2014 y 2018; reportó solo $ 4.220 millones en ingresos durante el mismo período.

ProPublica reveló, además, que Bezos no pagó impuestos federales sobre la renta en 2007, a pesar de que sumó 3.800 millones de dólares a su fortuna ese año. Esto se debió a que pudo compensar los $ 46 millones en ingresos que informó con pérdidas de inversiones y deducciones de deudas y otros gastos, según el análisis de ProPublica.

Elon Musk

A la par, Elon Musk, el multimillonario CEO de Tesla y SpaceX, vio aumentar su riqueza en $ 13,900 millones de dólares entre 2014 y 2018, reportó $ 1,520 millones en ingresos y pagó una tasa impositiva real del 3,27%.

En 2018 Musk no pagó impuestos sobre la renta.

Michael Bloomberg

Michael Bloomberg, ex alcalde de Nueva York, reportó 10.000 millones de dólares en ese período, pero sólo pagó una tasa impositiva de 1,30%.

Warren Buffett

Por su parte, el inversionista multimillonario Warren Buffett, quien públicamente defiende impuestos más altos para los ricos, vio crecer su riqueza en más de $ 24.000 millones de dólares de 2014 a 2018 y pagó una tasa impositiva real de apenas 0,10%, ya que informó solo de $ 125 millones dólares en ingresos durante ese período, mientras realizaba grandes contribuciones caritativas.

Dado que se paga a sí mismo un salario mínimo, la mayor parte de sus ingresos proviene de ganancias de capital con impuestos más bajos, explicó ProPublica.

Pese a todo, cumplen la ley

El estudio estimó que el 1% de los contribuyentes más ricos no paga impuestos sobre el 20% de sus ingresos. Sin embargo, ProPublica no indicó que esos multimillonarios violaron la ley, sino que calculan el “verdadero impuesto” sobre los ingresos, y no sobre la riqueza, que para los muy ricos es mucho mayor, ya que las ganancias no realizadas -o sea, cuando no se han vendido los activos que les dan origen- no están gravadas.

El informe probablemente dará más combustible a la propuesta del gobierno de Joe Biden de aumentar los impuestos para los ultra ricos del país. El plan fiscal de Biden elevaría la tasa impositiva máxima sobre la renta al 39,6%, que en 2017, bajo Trump, fue reducida al 37%. Los republicanos se oponen a ese cambio.

El plan de Biden busca gravar las ganancias de capital y los dividendos a la tasa de renta ordinaria más alta para los hogares que ganan más de $ 1 millón por año.

Biden también quiere eliminar el “aumento” en la base de las ganancias de capital previamente libres de impuestos transmitidas a herederos por encima de $ 1 millón para individuos o $ 2 millones por pareja; actualmente eso significa que todas las ganancias de capital no realizadas que se acumularon en herencia no están sujetas a impuestos.

