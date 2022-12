si lo pides, Google debe eliminar enlaces con datos inexactos sobre ti

La razón por la que el TJUE ha tenido que aclarar esto ha sido un caso en la que Google se negó a eliminar los resultados de su motor de búsqueda que llevaban a artículos que mostraban una visión crítica de dos directivos de un grupo de inversión. Los implicados solicitaron la retirada de los enlaces de los resultados de Google, pero la empresa se negó argumentando que no sabía si la información de esas publicaciones era o no exactas.

