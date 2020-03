‘Si la gente viera lo que yo veo en los hospitales, no habría filas afuera de los supermercados’

“Comencé hace 8 días, sin día de pausa y con rotaciones de 12 o 13 horas. Pero frente a lo que veo en las salas de enfermedades infecciosas, me digo que no puedo estar cansado”, afirma, persuadido de que otros podrían ayudar.

“Cuando ves su mirada… Incluso si no pueden hablar, comunican con los ojos y te dicen cosas que no puedes imaginar”, cuenta.

