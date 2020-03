“Si la gente no comprende que debe quedarse en casa, la situación será catastrófica”

Pesenti no pone paños calientes: “Si la población no comprende que deben quedarse en casa, la situación se volverá catastrófica”. “Las proyecciones científicas son muy alarmantes”, dice. “El cuadro es de tal gravedad que requiere un aumento de los puestos de reanimación de hasta diez veces la disponibilidad actual”, dice Pesenti. “El número de pacientes hospitalizados que se espera para el 26 de marzo es de 18.000 en Lombardía, de los cuales entre 2.700 y 3.200 requerirán hospitalización en cuidados intensivos”, dice.

