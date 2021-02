Sí, hoy es el día para conseguir unos auriculares ‘bluetooth’ por 11 euros (¡y nosotros te decimos cómo!)

Hoy en día, los auriculares inalámbricos se han convertido en uno de los gadgets más populares del mercado, puesto que no hay quien pueda resistirse a la comodidad que supone escuchar nuestra playlist favorita en cualquier momento y sin cables mediante . De hecho, son los wearables más populares y uno de los regalos estrella de cada Navidad. Además, han logrado posicionarse como uno de los dispositivos techies que más expectativas generan ante los nuevos lanzamientos al mercado. Y, si no, que se lo digan a la versión Galaxy Buds, cuya versión Pro salió a la venta a finales de enero y fue presentada en el evento que Samsung preparó para lanzar también sus nuevos terminales. Claro que este modelo, igual que los Airpods, no suelen estar al alcance de todos los bolsillos.

You May Also Like