Sí hay culpables…

No existe otra respuesta, si hubiera sido distinta, la única diferencia es que no se habría podido manejar de manera casi incontrolable el presupuesto, tampoco habríamos causado tanto dolor y sufrimiento a miles de familias panameñas que han perdido seres queridos, también las actividades económicas habrían iniciado con mayor seguridad.

Dicen que no se puede vivir del pasado, pero desgraciadamente quien no conoce el pasado está condenado a repetirlo, de esta frase podemos decir que es probable que sí conozcan el pasado, y lo repiten porque les puede generar los resultados que esperan, tal vez especulo, pero, si es evidente la negligencia del manejo de la crisis.

El aspecto fundamental de esta odisea, radica en el hecho de que es la población organizada es la única que puede poner un alto a estas situaciones, todo el mal manejo de esta crisis pareciera una situación planificada, porque de no ser así, cuál es el grado de responsabilidad que tienen los que debieron actuar de manera preventiva, cuál es el grado de responsabilidad que tienen los mal llamados “ASESORES”, que ostentan grandiosos salarios casi de manera gratuita, porque no se sabe qué papel desempeñan en realidad, a quien asesoran y cómo lo asesoran.

Esta información como hemos mencionado, no sorprende a los que desde un inicio seguimos el comportamiento de la pandemia a nivel mundial, mencionamos y seguimos sosteniendo que el caso de Panamá, ha sido uno de los perores casos en cuanto al manejo eficaz de una crisis, y aunque; la mayoría de las personas insista en que no es el momento de buscar culpables si no salir de la crisis, tenemos el derecho de saber a quienes, por su negligencia le debemos las muertes que estamos teniendo y los que tendremos a futuro.

