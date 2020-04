Si has notado que tu piel se ha vuelto loca en cuarentena, estos son los motivos y cómo volver a equilibrarla

Muchas personas están notando que últimamente sus rutinas faciales les están fallando. La piel ha empezado a llenarse de granitos sin motivo aparente concentrándose sobre todo en áreas fuera de la zona T, como en las mejillas y mandíbula.

Si bien las causas del acné joven son los cambios hormonales, la genética o la falta de higiene, en el caso de los adultos estas causas se multiplican, y en esta cuarentena se están dando los elementos propicios para que nuestra piel se transforme.

Motivos por los que nuestra piel se revela

La alimentación es uno de los elementos importantes para la salud de nuestra piel. El desabastecimiento de productos perecederos por parte de una compra compulsiva de frutas y verduras hace que tengamos menos acceso a los beneficios que nos aportan y, si además le sumamos un aumento de la ingesta de alcohol, refrescos, bollería o ultraprocesados, la calidad nutricional que aportamos a nuestro cuerpo es bastante baja. Esto puede interferir en la producción de andrógenos, alterando la condición del acné.

Los tiempos que estamos viviendo ahora, la incertidumbre, el miedo a ser contagiado, el no poder salir de casa, los estudios o la preocupación por nuestros trabajos se traducen en estrés. El cuerpo reacciona al cortisol con un envejecimiento cutáneo acelerado y con brotes de acné. Este acné aparece en forma de pápulas, nódulos o pústulas en las mejillas y al rededor de la boca sobre una base de descamación.

Al generar el estrés cambios hormonales, también aparece el aumento de hormonas masculinas estimulan una mayor producción de grasa que puede obstruir el poro, dando como resultado brotes de acné.

Con el estrés aparece otro gran error que hacemos sin darnos cuenta: tocarnos la cara continuamente. Dejando a un lado que este gesto es un gran foco de contagio de la enfermedad, manipular excesivamente el rostro lleva a la obstrucción de poros y, por lo tanto, la aparición de granitos, lo cuales también acabamos tocándolos para explotarlos pudiendo causar una infección.

Otro de los motivos es no salir de casa. Estamos prácticamente siempre en la misma habitación, sobre todo cuando trabajamos, vivimos y respiramos el mismo aire una y otra vez y, si no ventilamos frecuentemente, esas partículas acabarán depositándose en nuestra piel, al igual que los compuestos generados por el tabaco, las velas o el incienso, por lo que es necesario ventilar bien la casa cada día. También, la prohibición de salir a la calle limita la exposición solar y, por tanto, la escasez de vitamina D.

Aparte de aportar vitamina D, el sol también es un gran agente antiinflamatorio y secante de los granitos, por lo que si no estamos expuestos a él, se notará mucho su ausencia estos días.

La falta de higiene golpea fuerte a nuestra piel estos días. Como no nos maquillamos creemos que no hace falta ser tan estrictos como éramos antes y podemos relajarnos en este aspecto, pero nada más lejos de la realidad. Aun así nuestra piel necesita ser limpiada dos veces al día, por la mañana y por la noche, para que tenga un aspecto saludable.

Otro gran error es probar cosas nuevas porque tenemos tiempo sin saber cómo pueden reaccionar en nuestra piel. Como no nos da el sol pensamos que sería buena idea comenzar a usar retinoides o derivados, pero en pieles con tendencia rosaceiforme, acneica o grasa, estos ácidos pueden servir como estímulo para desencadenar brotes de acné, al igual que pueden estimular a la glándula sebácea para que se incremente su actividad e inducir la aparición de más lesiones en brotes ya establecidos.

Cómo solucionar y eliminar estos brotes

La alimentación es muy importante: somos lo que comemos. Las vitaminas que más ayudan contra el acné son la A, B, C y E, por lo que comer zanahoria, espinacas, brócoli, legumbres, salmón, huevos, lácteos enteros, pescado azul, kiwis, fresas o naranjas ayudarán a equilibrar la piel.

La higiene es imprescindible. Tenemos que lavarnos la cara todos los días con jabones o geles con un pH neutro y no saltarse el tónico, ya que ayuda a regularlo. Se pueden utilizar mascarillas de arcilla, como las de arcilla verde que además podemos hacerlas nosotros mismos. Se trata de una mascarilla detox que ayuda a oxigenar la piel y limpiarla en profundidad. La podemos usar todos los días que creamos oportuno.

Intentar que el sol incida 10 minutos sobre nuestra piel. Además de coger vitamina D, también ayudará a secar esos granitos que nos han salido. Pero esto no es una excusa para saltarse la cuarentena, si no resulta posible hay otros remedios como tomar alimentos que aporten vitamina D, como el pescado azul o los lácteos que no sean desnatados.

Para evitar el estrés uno de los mejores consejos es meditar. La meditación puede eliminar el estrés del día, y brindar paz interior, además no necesita de ningún accesorio para practicarla. Durante la meditación se eliminan los pensamientos y sensaciones negativas, ayudando a traer la calma. Ahora hay muchas aplicaciones que están dando su contenido gratis, como Sanvello (disponible para iOS y Android).

Según el médico Mario Alonso Puig «El mindfulness invita a ampliar nuestra forma de ver, lo cual no quiere decir que nuestra anterior forma no fuese correcta, solo limitada y que si quieres ver más opciones en tu vida es bueno que explores lo que hay más allá». El mindfulness no tiene connotación religiosa pese a ser una práctica recurrente en creencias como el budismo. Se trata simplemente de un entreno de la mente, igual que entrenamos nuestras piernas y brazos, ¿por qué no vamos a entrenar nuestro órgano más importante? Sí, nuestro cerebro. Pensamos que la meditación es detener sentimientos y emociones o deshacerse de ellos, cuando es precisamente todo lo contrario. Se trata de localizar ese sentimiento y sin juzgarlo, de forma neutral, ver cómo viene, fluye y se va. Para adueñarnos de nuestra propia atención.

Ventila la casa. Además de eliminar el aire cargado, oxigena la habitación y se regula la humedad. También hace que las partículas en suspensión que nos dañan la piel y el polvo sean arrastrados por la corriente de aire que se crea al ventilar.

Y lo más importante: no te toques la cara. A parte de que sea uno de los principales medios de contagio de COVID-19 como hemos dicho antes, no queremos que esos granitos empeoren aún más, se infecten, se cree una herida o quede una cicatriz. Si no podemos aguantar verlos, hay productos en el mercado que ayudan a su eliminación, como los parches antiimperfecciones Peace out spots de Peace out, el tratamiento anti granos Grease Lighting de Lush, el tratamiento facial Targeted Blemish Spot Treatment Breakout Control de Kiehl’s o la Solución 2% Ácido Salicílico de The Ordinary.