‘Si hacemos leyes bonitas, no nos reelegimos’: Tito Rodríguez

¿Por qué es su pelea con Pancho Alemán?

Solo le pido la oportunidad de aspirar a la presidencia del Molirena.

¿Pedirle permiso? Y, ¿la democracia?

Él modificó el reglamento para que nadie más pudiera correr. Eso es una mafia.

Pero si usted mismo votó por eso…

Sí, pero esperaba que lo hiciera bien y lo está manejando pésimo.

¿Por qué denuncia ahora? Esto es viejo y usted es el secretario del partido. Reelegido, además, gracias a un pacto que hizo apoyando a Alemán.

Esperaba que cambiara. Él solo va a San Miguelito y tiene a su gente nombrada.

¿Por qué él no quiere dejar el cargo?

Como diputado no va a salir más y ese es el último bastión que le queda.

Y usted, ¿sí quiere reelegirse?

Si gano el partido, no correría.

¿Tanto poder tiene presidir el partido?

Políticamente, te manejas con lo más alto del gobierno. Eso es muy ventajoso para tener apoyo, nombramientos, becas, proyectos y un pocotón de beneficios.

¿Se llevaría el Molirena con RM?

No sé aún. Me llevo bien con él.

Usted gerenció Súper 99. ¿Qué pasó?

No ganaba bien.

Así que se metió a político, pues…

Sí y abrí empresas privadas.

¿Qué le dio Martinelli por saltar del Panameñista al Molirena? O si no se iba, ¿le quitaban los $2 millones que le daban anualmente en partidas?

Si no me iba me paraban mis proyectos.

Manejó $7 millones. ¿Cómo va el caso?

Ahí está, pero no hay pruebas.

Compró uniformes deportivos sin factura. Contraloría le dejó aportarlas y entregó unas falsas. Cuéntenos.

Es que esos documentos los quemaron todos, así que tocó volver a hacerlas.

¿Cuánto ‘apoyo’ recibe ahora?

Nos apoyan con proyectitos: por ejemplo, yo tengo 128 calles por $30 millones.

Eso no le toca a usted como diputado…

Es lo que nos piden. Si nos pasamos haciendo leyes bonitas, no nos reelegimos.

¿A cuánta gente tiene nombrada en su despacho y en la vicepresidencia?

Tres en la vicepresidencia. Y en mi planilla no sé… Como 20. Nos dan $20 mil.

Y, ¿fuera de la Asamblea?

En Mingob, mi exesposa. Mi esposa, en la Lotería. Y un cuñado en la Lotería, pero lo sacaron por falta de confianza.

Y, ¿quién más?

En mi sector, por la descentralización, iba a ir una dirección de la Lotería. Eran 40 funcionarios míos, y Pancho no quiso darme la fuerza. Él tiene el nombramiento de todas las loterías a nivel nacional.

¿A quién más tiene nombrado?

Gente que hizo campaña, en juntas comunales. Y ya. Estoy esperando que me nombren más gente en la Lotería, pero con esta guerra interna…

Por cada 50 inscritos, Molirena recibe un cargo en el gobierno. ¿Cierto o no?

Eso es en San Miguelito con Pancho, no en todos lados.

Y usted, ¿tiene libretas de Lotería?

Pedí, pero no me dieron. Él las tiene y se las da a quien le da la gana.

Hospital del Norte y el Chino Jaime. ¿Qué hacía un diputado buscando terreno para un proyecto del Estado?

Si no lo hacía yo no lo iba a hacer nadie y mi electorado me lo iba a cobrar.

Igual perdió las elecciones de 2014.

La política da muchas vueltas…

Votó por la ley chorizo. ¿Le remuerde?

En la Asamblea, uno no trabaja como quiere. Te obligan, vienen las llamadas…

Ahora, ¿qué tipo de presión hay?

Los panameñistas y los CD es como si fueran gobierno. Esa gente vota todo, así que el gobierno no tiene ni que presionar.

Y, ¿los independientes?

Tres son independientes: Edison, Juan Diego y Gabriel. El resto son manejables.

Con Martinelli logró cambios de zonificaciones en la cuenca del Canal. La Corte lo declaró inconstitucional y usted, ahora, ha querido meterlo dos veces: la primera no pasó, pero ya está prohijado. ¿Qué intereses tiene ahí?

Que el pobre área pueda desarrollarse.

Y usted tiene dos constructoras…

Es que si yo no los defiendo, ¿quién?

Alemán lo acusa de estar tras las denuncias anónimas de la Lotería…

Yo denuncié presiones a los colaboradores para que inscribieran gente y, si no, los botaban. Pero lo nuevo no lo sabía.

¿Qué feudo le queda al Molirena fuera de la Lotería? ¿Embajadas, notarías?

Eso lo manejan Pancho y su suplente.

Molirena maneja la Lotería desde hace años. ¿Cómo no pensar que las porquerías son la costumbre?

Sí… ¿Por qué tanta desesperación por esa entidad? Yo quisiera ministerios o direcciones, en vez.

Se está denunciando el cobro de billetes devueltos. La que se ganó el Gordito, ¿es la suplente de Alemán?

Si eso es así, sería un gran peculado.

¿Por qué ella tiene tanto poder?

Ella trabajó con Titi Alvarado. Tiene mucha experiencia en manejo político.

Emilio Somoza, González Ruiz… ¿Por qué, de un tiempo para acá, el Molirena siempre está metido en escándalos?

Esas cosas se dicen, pero nunca pueden probarlas. Es parte de la política traerse un dirigente para acá, otro para allá…

¿El Molirena aun es un partido digno?

Yo pienso que sí, estamos bien.

Tres dirigentes dignos de mostrar.

Elsa Grenald, Osman Gómez, Miguel Fanovich y yo mismo.

Entonces, los impresentables serían…

¿Qué te puedo decir ahí?

El rol de Judy Meana en el Molirena.

La tienen ahí figurando en las redes. A ella le gusta eso.

¿Quién lo apoya a usted?

Osman, que no tiene mucho que perder, pues es un funcionario sin nombramientos; González Ruiz y Samuel Moreno.

¿Sin nombramientos? Y, ¿la esposa?

Sí, ella sí. En la Lotería.

¿González Ruiz es un buen apoyo?

No, pero apoya. No puedo decirle no.

¿Fanovich lo apoya?

Dice que por ahora no, porque le botan a su gente y le quitan sus prebendas.

¿Qué dice Alemán de sus críticas?

Ya me ha mandado a amenazar. Si algo me pasa, es él o su suplente.

¿De qué sirve el voto electrónico, si no podemos ver cómo votan?

Voy a averiguar.

Marcos Castillero, ¿transparente?

Él trabaja bien. Transparente.

¿Fiel a sus colegas, a Benicio o a Nito?

Más a Nito.

¿Por qué necesitan ustedes agua con gas, cuando tantos panameños ni siquiera tienen agua potable?

Tomamos de la de botellita. La de agua con gas no sé dónde está.

Peor: usted es el vicepresidente.

Ahí pasan cosas que en la directiva no nos enteramos. Ahí manda el presidente.

Pero usted, como vicepresidente, firma muchas de las contrataciones.

Sí…

¿Por qué comprar basureros a más del doble de lo que lo paga un particular?

No he visto eso.

Sodas, boquitas… miles y miles. ¿Aún cree que son ‘guayabitas’, como dijo?

Me refería a un chequecito de $40 mil en comida. Nada en comparación con lo que se están llevando en otros lados.

O sea, que están robando.

Hay muchas sospechas de movimientos negativos en contra del fisco…

Comida para las sesiones virtuales. ¿A santo de qué?

Voy a revisarlo.

Cortinas, ¿urgentes en pandemia?

No tanto.

Pediluvios a $88. ¿Negocio de quién?

Exigencias del Minsa… No apoyo eso.

Pero usted firma órdenes de compra…

Toca… Si no, todo se paraliza.

La Asamblea tiene una clínica de fisioterapia. ¿No pueden ir al Seguro, como el resto de los mortales?

Habría que analizar eso.

¿Por qué necesitaban carros de lujo?

¿Qué otro carro pueden alquilar? Los otros no son seguros. Y siempre ha sido así. Yo uso una Prado.

¿Cómo contiene gastos la Asamblea?

No ha contenido. Y yo sé que no está bien, pero, ¿qué podemos hacer?

Como vicepresidente, bastante…

No es tan fácil. Si el resto no está de acuerdo, uno es el que queda mal.

¿Cómo se justifica archivar proyectos importantes pero aprobar el festival de la carreta, el del violín y el del toro suelto de Pedasí, que usted propuso?

No es importante para ti, pero son panameños que lo necesitan… Eso está bien. La gente critica por criticar. ¿Cómo quieres que discuta el reglamento, un proyecto tan importante, virtualmente?

Usted, del Molirena que maneja la Lotería, propuso subirle la comisión a los billeteros. ¿No deberíamos saber quién controla los billetes primero?

No, era para ayudarlos.

Usted firmó el proyecto de los neonatos. ¿Está orgulloso de eso?

Sí, cómo no.

Su proyecto de las criptomonedas es la copia de la ley colombiana. ¿Tantos asesores para hacer copy paste?

Eso lo hizo mi suplente. Yo solo firmé.

Pabellón de la fama panameño. ¿No tenía nada mejor que presentar?

Sí, pero eso es muy importante.

¿Por qué usted no presentó declaración de bienes ni de intereses?

Porque no tenía nada.

Y, ¿sus dos constructoras?

Bueno, pero yo no aparezco…

¿Todavía defiende que la Asamblea no haya aprobado la ley para reducir el salario de los funcionarios?

Sí, no se podía. Era muy difícil. Había que consensuarlo y la gente no quería.

En la privada tampoco, y tocó. ¿Quién es el enlace del Ejecutivo con ustedes?

Chechito Carrizo.

Los tres candidatos más fuertes para presidir la Asamblea.

Crispiano Adames, Gonzalo González y Ricardo Torres.

¿Seguirá habiendo vicepresidente Molirena o esa alianza ya se rompió?

Seguirá. Será Corina Cano, amiga tuya.

¿Cómo le va con Gerardo Solís?

Ayudé a que fuera contralor. Normal.

¿Qué le dijeron sus colegas cuando les dijo que saldría en el Knockout?

Que no fuera. Les dije que no tenía nada que temer. No hubo problema y las preguntas estaban bien. Dije toda la verdad.





Source link

Comparte esto: Compartir

Twitter

Facebook



WhatsApp

Imprimir



LinkedIn

Reddit



Tumblr

Pinterest



Pocket

Telegram



Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...