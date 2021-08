“Si gano yo es un escándalo”

Cassano al Cruzarse con Jorginho en formentera Cassano🗣️: Como es el escándalo que está tomando fuerza, que el balón de oro se lo van a dar a ti y no a Messi ? Jorginho🗣️: No, estoy de acuerdo contigo, absolutamente, Messi lo debe ganar siempre. https://t.co/gMIAW9m9aO

“Cómo es ese escándalo que están diciendo de que te quieren dar el Balón de Oro a ti antes que a Messi'”, fue la pregunta de Cassano. “Él me respondió, ‘ Es verdad, es un escándalo. Estoy de acuerdo contigo, Messi lo tiene que ganar siempre hasta que se retire ‘. Bravo Jorginho, así se habla”, contó el ex del Real Madrid.

