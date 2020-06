Si fuera James mando a comer mierda a Zidane: Faustino Asprilla

Editorial Mediotiempo

Ciudad de México / 18.06.2020 08:30:40

La segunda etapa de James Rodríguez en el Real Madrid no está siendo lo que esperaba y Faustino Asprilla salió nuevamente a defenderlo, arremetiendo contra Zinedine Zidane, entrenador del cuadro español.

“James no es irresponsable, se entrena todos los días igual que todos. Los entrenadores dicen lo mismo, ‘todos somos iguales‘, para darle motivación a los suplentes. Ellos tienen sus tres o cuatro jugadores que siempre entran.

James Rodríguez hoy en la Ciudad Real Madrid dejando clase y talento con buen físico y despliegue no debería ser juzgado por no contar con minutos son gustos del entrenador. Vamos @jamesdrodriguez te apoyó tu talento no tiene limites. ???? pic.twitter.com/UndFJBzHp8 — DANY (@Mogdany) June 15, 2020

“Hay jugadores que vienen de abajo en el Real Madrid y a mí no me digan que el goleador de una Copa del Mundo esté por debajo de Mariano, de no sé quién… Hay que respetar un poquitico. James porque tiene una paciencia, pero yo mando a comer mierda a Zidane. Eso ya no es nobleza de James, es huevo…”, dijo en Blu Radio Colombia.

James regresó hace un año al cuadro blanco, pero no ha estado en los planes de Zizou, aunque el estratega francés asegura que está entrenando bien previo al encuentro contra Valencia de este jueves.