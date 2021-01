Sí existe el vestido perfecto, dice Brandao

A Gladys Brandao le encantaría escuchar las historias de esos vestidos soñados y anhelados. ¡Mira tú! El efecto que tiene ponerte un vestido especial es un acto de Fe, porque aún sin saber cómo será ese momento te anticipas a recibirlo en gratitud. Yo me probé de todo, plumas, capa, encajes, escote profundo, liso, cuello tortuga, mangas largas, etc ..pero si de algo yo estaba segura es que ese día quería mirarme y decirme: MI MISMA TE VES COMO LA HIJA DE UN REY DE REYES.

Gladys Brandao revivió uno de los mejores momentos de su vida: el día de su boda. Recordó que sí existe ese vestido perfecto. “Esta mañana me llamó una de mis mejores amigas y me dijo: ‘soñé que te veía con un vestido de novia blanco, aunque te veías bien pelaíta, así que ahora que lo pienso era como de 15añera’. Y enseguida me lo imaginé y una sonrisa se dibujó en mi cara recién levantada”, dijo la ex-Señorita Panamá.

