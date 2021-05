sí es recomendable, pero no en cualquier momento de la enfermedad

¿Qué es lo que siguen recomendando los expertos? Pues que a pesar de que las vacunas son adecuadas para los pacientes con lupus y que las deberían recibir para protegerse contra la covid, esto no quiere decir que deban relajarse con otras medidas . El lavado de manos, la distancia social y el uso de la mascarilla siguen siendo fundamentales. Pues aunque las vacunas eviten un desenlace fatal si se contrae la enfermedad, no prevendrán que ese contagio se produzca.

