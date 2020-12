Sí, es Navidad también para la piel

No es un buen panorama, no. Todo esto produce una reacción de incomodidad, de piel tirante, la aparición de granitos y rojeces , y de lo que se llama disconfort de la piel. Y todo ello ocurre, además, cuando más necesitamos sentirnos atractivos porque vamos a estar cerca de nuestros seres queridos. No nos sobresaltemos, hay remedio .

You May Also Like