“Si en el Barcelona no me quieren, que hablen conmigo”

Respecto a la humillación sufrida frente al Bayern Munich la explicación del delantero uruguayo fue simple: “Cuando se pierde como se perdió en Lisboa todos somos responsables. No sería justo señalar a solo un jugador. A veces se quiere personalizar, pero creo que nadie podrá poner en duda mi compromiso con el Barcelona. Fue un día que todo salió mal. Nos vimos superados y no supimos cómo arreglarlo”.

“Yo, siempre que cuenten conmigo, quiero seguir aportando todo lo que pueda. Aceptaría un rol de suplente tal como lo acepté durante roda mi carrera”, reveló, destacando que siempre ha entendido que la competencia “es buena… Si el entrenador considera que tengo que empezar desde el banquillo, no tengo problema para ayudar al equipo con el rol que me otorguen”.

“Yo también quiero lo mejor para el club y mi idea es seguir, pero si desde el club deciden que soy prescindible no tengo inconveniente de hablar con los que deciden”, refirió, asegurando que “aún no he hablado con Koeman”.

You May Also Like