“Si el virus no nos mata, terminaremos desquiciados”

Me acaban de regañar en Instagram por subir una foto sin mascarilla ¡¡de hace un año!! Dicen que incito a no llevarla ahora 🤷🏻‍♀️ Si el virus no nos mata, vamos a terminar desquiciados. #ParenElMundoQueMeQuieroBajar

Para responder a los ataques o críticas , la periodista ha utilizado otra red social, en este caso Twitter. “Me acaban de regañar en Instagram por subir una foto sin mascarilla ¡¡de hace un año!! Dicen que incito a no llevarla ahora. Si el virus no nos mata, vamos a terminar desquiciados. # ParenElMundoQueMeQuieroBajar “, escribió Vaquero.

You May Also Like