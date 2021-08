si el Madrid quiere a Mbappé deberá pagar 220 millones

El exjugador ha acusado al Real Madrid de no jugar limpio y ha dejado claro que las negociaciones no serán fáciles . La idea del PSG es recuperar por completo la inversión que hicieron en su día cuando compraron a Mbappé al Mónaco, 180 millones, además de cubrir los 35 que deben ir a parar al equipo monegasco por comisiones.

El mayor objeto de deseo del Real Madrid, que acaba contrato el próximo año, y de no salir por el precio que acuerden en este mercado, se iría gratis la próxima temporada , no llegará al equipo blanco a no ser que eleven la oferta.

