“Si el bebé ya está fuera… ¿Qué hay ahí dentro aún?”

“ Me gustaría aclarar que esta es mi realidad , que mi cuerpo es así y reacciona así (ya me ocurrió con el posparto de Daniella)… Pero otra mujer que al día siguiente de dar a luz no tenga tripa también es real… ¡Cada cuerpo es un mundo y ninguna es mejor ni peor! ¡Ánimo a todas las mamis!”, ha explicado la intérprete en el mismo texto.

You May Also Like