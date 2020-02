Si el actor Idris Elba necesita ayuda en Panamá que llame a Eddy Vásquez

Elba inició su carrera en Estados Unidos, siendo su papel más conocido el de Russell “Stringer” Bell, traficante de drogas que aspira a convertirse en un hombre de negocios en la serie The Wire. Protagonista a su vez en la serie Luther donde ganó un Globo de Oro al mejor actor de miniserie o telefilme. Elba es también un DJ -conocido como DJ Big Driis / Big Driis the Londoner- y un cantante de Hip hop y soul.

Idris no suele muchas fotos a su cuenta de Instagram, no es muy amante de las redes sociales. Solo tiene cinco fotos en Instagram, y la última es una “selfie” en un auto, paseando por las calles panameñas. “Panamá Selfie. La historia aquí es interesante”, así empezó su pie de foto.

