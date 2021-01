“Si dijera lo que sé de algunos ‘youtubers’, dejarían de ir de nuevos mesías”

Después de que El Rubius, el youtuber con más suscriptores de España, anunciara que se iba a mudar a Andorra para estar “cerca de sus amigos” y cambiar de aires, muchos son los creadores de contenido que se han pronunciado, tanto a favor como en contra, y el último de ellos ha sido Vegetta777, quien ya reside en el país vecino.

“Llevo los diez años de mi carrera como youtuber pagando aquí“, dijo Rubius en un directo de Twitch. “Me hubiese ido hace muchos años. Literalmente, todos mis amigos están allí. Sé que habrá gente que me critique, pero no me preocupa, hablan sin saber”.

Los bajos impuestos para las rentas altas que tiene Andorra en comparación a España parecen ser el motivo de esta ‘huida’ de youtubers, y de otras personalidades como modelos o deportistas. Esto también provoca que los bienes públicos como las pensiones de jubilación o la sanidad no sean igual que aquí, pero aun así rostros como TheGrefg, Willyrex o Lolito lo prefieren así y ya están afincados allí.

Por ello, y aludiendo al alto nivel de vida que ya tienen a pesar de que los impuestos sean elevados, streamers como Alexelcapo o Ibai Llanos han defendido quedarse y tributar en España para colaborar y disfrutar de los beneficios públicos.

No opina igual Vegetta777, youtuber con 32 millones de suscriptores que, junto a Willyrex, se mudó en 2016 a Andorra. El madrileño de 31 años hizo uso de un vídeo de opinión sobre el tema hecho por un compañero de profesión, Wall Street Wolverine -también afincado en el país vecino-.

Ya no es solo que vea injusto lo que se dice de Rubén si no también del resto de personas que llevamos años aquí. Yo deseo lo mejor para todos, y por encima del resto de personas mi felicidad y la que considero mi familia. Si te gusta bien… si no,tampoco te he preguntado. — ♈️ Vegetta777 ♈️ (@vegetta777) January 18, 2021

“No suelo meterme en estos temas, pero creo que Wall Street Wolverine explica las cosas como son”, apuntó en un tuit. “Veo tanto youtuber y streamer moralista que si dijera lo que sé de algunos de ellos agacharían la cabeza en vez de intentar dárselas de nuevos mesías”.

“Ya no es solo que vea injusto lo que se dice de Rubén [Rubius], si no también del resto de personas que llevamos años aquí. Yo deseo lo mejor para todos y, por encima del resto de personas, mi felicidad y la de la que considero mi familia. Si te gusta, bien… si no, tampoco te he preguntado”, concluyó.