Si de listas se trata…

O sea, que el asunto no pinta bien. Entre las listas de colores que no nos clasifican muy bien y estas otras que demuestran nuestras debilidades sociales, políticas y educativas, lo más que podemos sugerir es que, cuando recibamos cualquier lista de países, antes de leerla le demos la vuelta a la página y la dejemos “patas arriba”. Así, seguro estaremos muy arriba.

Sin entrar en tediosos detalles numéricos, menciono nuestros principales números. El 36% de los estudiantes panameños alcanzó el nivel mínimo aceptable de comprensión lectora, comparado con el 77% del grupo global. El 19% llegó al nivel básico en matemáticas (promedio mundial 76%) y, en ciencias, el 29% de los panameños alcanzó el nivel básico, frente al 78% global. En fin, un desastre. No sabemos cómo fue nuestra evolución en el tiempo, pues no participamos en las pruebas de 2012 y 2015, “para evitar que los profesores se desilusionaran”. Algo así como la teoría del avestruz, pero a lo bestia.

El caso es que los países constantemente están siendo clasificados en listas. Y no hablo de las de colores que tanto ofenden a quienes creen que somos víctimas de alguna conspiración que quiere aprovecharse de nosotros los panameños, para relegarnos a un segundo plano mundial. Me refiero a otras bastante más importantes.

