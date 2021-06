El embarazo y el parto suponen un cambio físico importante en la mujer y la recuperación dependerá del estado físico anterior al embarazo: “ Si da el pecho se recuperará físicamente antes a nivel de cintura y de abdomen porque se han acumulado ahí reservas energéticas durante el embarazo para la lactancia. El cuerpo no es el mismo tras el parto pero no significa que sea peor, se puede recuperar y es posible verse bien y sentirse bien en el posparto “, explica la experta.

