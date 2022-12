“Si crees que por nacer en un sitio u otro eres mejor…”

El asturiano señaló que “lo respeto, y además prefiero que no se lo des”, porque “ esto se trata de ayudar a las personas y si alguien cree que por nacer en un sitio o en otro es mejor, preferimos que no des tu dinero”, aseguró. “Fantástico, no queremos tu dinero . Gracias”, finalizó el técnico antes de seguir respondiendo otras preguntas.

“Yo a Cataluña ni agua” , le contestó uno de sus espectadores, algo que no sentó muy bien al seleccionador. “Pues muy bien. Si tú consideras que porque una persona nazca en un sitio y hable de una manera diferente o tenga la posibilidad de tener dos lenguas y no le quieres dar tu dinero, fantástico”, apuntó irónico.

