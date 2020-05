Si creciste con Disney, ¿acertarías qué personaje dijo cada una de estas frases?

Aunque Disney sea una compañía dirigida al entretenimiento infantil, ¿dónde ha quedado el niño que llevas dentro? No nos estamos volviendo locos. Muchas escenas tiene Disney que solo los adultos pueden comprender. Tengas la edad que tengas, ¿eres de los que piensan que Disney no es solo para niños o de los que creen que la magia desaparece con la edad?.

