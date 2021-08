Dicen que la experiencia es un grado y Fernando Alonso lo tiene clarísimo. El piloto de Alpine no dudó en declarar que si se enfrentase ahora, con 40 años, al Alonso veinteañero, lo derrotaría sin ningún problema.





“Lo que siento quizá le parezca contradictorio a la gente de fuera porque parece que en el deporte, también por cómo son las redes sociales, nos confundimos sobre la edad y sobre el rendimiento que puede dar un deportista”, explica Fernando Alonso en una entrevista para Motorsport.com. “Esto no es el Tour de Francia, no son los Juegos Olímpicos, ni tampoco es el fútbol, en el que con 23 estás en la cima de tu rendimiento. Si corriera ahora contra mi yo de 23 años, le vencería con una mano. No es lo mismo. No es lo joven que eres, es lo rápido que eres, así no funciona el cronómetro en los deportes de motor”.

Además, Alonso dejó claro que todavía tiene ganas de seguir pilotando y demostrar su valía en los circuitos, pese a que el cambio generacional en la Fórmula 1 es evidente. “Hay gente que quiere ver a nombres nuevos, quieren ver nuevas promesas, quieren librarse de algunos de los nombres que ven cada fin de semana, pero yo me veo corriendo mucho tiempo”, admite el piloto asturiano. “Si es en F1, genial. Si no es F1, intentaré perseguir algunos de los retos que me quedan fuera de la F1, para convertirme en el piloto más completo que haya habido en el automovilismo”.

Sobre su presente más inmediato, Alonso ve la evolución de Alpine de forma muy positiva y habla del año que viene como un momento clave en la trayectoria de la escudería. “Estamos trabajando en el proyecto del año que viene, pero es muy pronto para decir nada y nadie sabe cuáles son los números porque no tienes nada con lo que comparar. Todos somos realistas y aún tenemos que esperar al mes de febrero porque veremos muchas sorpresas cuando los coches se descubran para todos”, confiesa.