Si alguien piensa que la Superliga ha muerto, está equivocado

“Iba a hablar Joan Laporta (presidente del Barcelona) al día siguiente, pero no ha dado tiempo. Yo creo que los ingleses no se han ido. Con la ilusión que han trabajado, pero están cansados porque se encuentran con una reacción y con unas formas”, agregó.

“ El proyecto está en stand by. Se te van la mitad cansados de lo que han oído en 24 horas . La Juve no se ha ido, ni el Milan. Estamos juntos y el Barcelona está”.

You May Also Like