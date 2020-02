“Si alguien encuentra una foto mía en una discoteca, dimito y devuelvo todo el dinero”

José María Gutierrez, anteriormente conocido simplemente como ‘Guti’, sigue dando muestras de su cambio personal y de su seriedad al frente de la UD Almería. Al menos eso se deduce de las declaraciones del técnico sobre la polémica de la semana: el medio ‘El Balón’ le acusó de salir de fiesta con los jugadores. Él, lo niega con contundencia.

“Si alguien encuentra una imagen mía en algún lugar de Almería, no sólo con los jugadores, sino yo solo, en una discoteca, presento mi dimisión y devuelvo todo el dinero que me ha dado el Almería hasta ahora. No he estado nunca con los jugadores. Tengo la conciencia tranquila“, dijo, tras la derrota de su equipo ante el Huesca.

Gutiérrez asegura que entiende que, por su pasado, amigo de las fiestas, la gente intente relacionarle con la noche, pero, en sus palabras, nada más lejos de la realidad: “Mi vida es ordenada, me levanto pronto para estar con mi hijo, ir al trabajo, volver con mi familia… No tengo tiempo para nada más”, explica.

El entrenador del Almería, que marcha segundo en la tabla de Segunda División en puestos de ascenso directo pese a la derrota con uno de sus rivales directos por el objetivo, comentó que han sido “días duros” para él y su familia por las acusaciones, pero que está “muy tranquilo”.