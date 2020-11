‘Si acaso 2 de cada 10 ciudadanos sabrían reaccionar ante una emergencia’, José Donderis

¿El gobierno tenía o no manera de saber que esta tragedia venía?

Sí tenía. El Centro de Huracanes de Estados Unidos lo anunció, y también agencias de meteorología locales y regionales.

¿No lo vieron por falta de capacidad, falta de equipo o por confianzudos?

Por confianzudos. Por pensar que como nunca pasa nada, ahora tampoco…

El 12 de septiembre usted elevó una recomendación técnica sobre Eta. ¿Qué respuesta recibió por parte de los tomadores de decisiones?

Ninguna. Nada. Silencio.

¿Qué pudo haber hecho el gobierno?

Planificar un plan de contingencia, identificando zonas de alto riesgo y vulnerabilidad y reforzando el monitoreo climático del país. La információn estaba y todo indicaba que tendríamos el escenario que vimos.

¿Cómo lo ve el director de Sinaproc?

No sé, pero no hay comunicación de su lado. Si yo fuera él y hay alguien con experiencia tratando de ayudar, al menos lo escucharía. Yo no quiero su puesto. De hecho, si me lo ofrecieran diría que no. Yo creo en el relevo generacional y técnico.

¿Él es técnico o experto en desastres?

No. Entiendo que es administrador. Debiera rodearse de buenos técnicos.

Hasta que llegó usted, Sinaproc había estado dirigido por políticos. El actual es un comisionado. ¿Eso es un avance?

No. A menos que se hubiera entrenado en desastres…

Después de Otto, en 2016, Etesa compró un radar. ¿Qué fue de él?

El radar se entregó en 2019 con 90% de avance. No sé qué pasó después, pero hubiera ayudado a tomar decisiones.

¿Se atreve a decir que bajo su mando esto se hubiera manejado mejor?

Por lo menos me hubiera dado cuenta a tiempo.

En Panamá, ¿hay datos abiertos de las estaciones meteorológicas o eso solo lo maneja Etesa?

Hay unos abiertos y otros que lo eran y que ahora cerraron, lo que no permite a técnicos externos hacer estimaciones.

¿Qué papel estuvo jugando el Centro de Operaciones de Emergencias?

Tuvieron buen despliegue post impacto, pero debieron tener la misma proactividad antes. Quizá no hubiéramos podido evitar los daños materiales, pero sí la pérdida de vidas. No tuvimos alertas ni información… Yo no entiendo cómo perdieron el seguimiento a esta amenaza.

Y, ¿qué papel ha jugado en esta tragedia el hub humanitario?

Uno muy tenue para las capacidades que tiene, o tenía. Desde ahí, yo hubiera coordinado toda la acción humanitaria.

¿Por qué sale Pino, y no Sinaproc, a dirigir los informes, si no es Minseg el que coordina Sinaproc, sino Mingob?

Es una buena pregunta. Yo también quisiera saber la respuesta.

¿Por qué Panamá no tiene un instituto de meteorología y de qué hubiera servido en este momento?

La ACP, Aeronáutica y Etesa hicieron cada uno el suyo, sin tener una estrategia nacional, y aquí no trabajamos en equipo. Hubiéramos tenido más datos, más análisis, más equipos y más experiencia.

Lo que la ciudadanía no se imagina de los rescates que hace Sinaproc.

El grado de dificultad y riesgo al que se exponen. El agradecimiento debería ir más allá de un tuit. Debería traducirse en presupuesto y estabilidad laboral…

¿Por qué el 70% de los rescatistas de Sinaproc son voluntarios?

Porque el presupuesto no da.

¿Cómo se siente usted con que el presupuesto de Sinaproc no llegue al 25% de los $22 millones de la Asamblea, y con que un ‘influencer’ gane más que un rescatista?

Nunca podré entender cómo un influencer gana más que un rescatista. No hay prioridades… Un rescatista salva vidas, un influencer está tras la pantalla.

¿Se ha politizado otra vez la entidad desde que usted salió?

Sí. Hay varios nombramientos de personas que nunca fueron voluntarios ni tienen entrenamiento en desastres.

¿Por qué Varela vetó la ley que le daría estabilidad a los rescatistas?

Porque tenía artículos que establecían controles a las construcciones, y hubo presiones. Hice lo imposible y los desarrolladores, Capac y Conep no quisieron. Ellos querían que Sinaproc siguiera cargando el botiquín a la hora del desastre y no previniera ni gestionara los riesgos.

En 2017, por primera vez, Sinaproc tuvo presupuesto de inversión. ¿En qué se invirtió esa plata hasta 2019?

En construir el hub humanitario, en el centro logístico y el Centro de Operaciones de Emergencia.

¿Por qué Sinaproc no previene educando, si está llamado a hacerlo?

Presupuesto. En 2014, cuando yo asumí, pedí $20 millones. Eso es lo que yo estimo que necesita Sinaproc. Seguimos con $5 millones. No alcanza para nada.

De 1 a 10, ¿cuántos panameños saben qué hacer en caso de una tragedia?

Si acaso 2.

Y las autoridades, ¿están preparadas?

En la parte de respuesta, 8. Pero en las alertas, quizá 3.

¿Sigue siendo ‘conjunta’ la Fuerza de Tarea Conjunta?

Creo que funciona, pero se estructuró demasiado. Antes era más dinámica.

¿Se sabe cuántas camas hay en los hospitales públicos?

No. Cuando Minsa y Seguro se unifiquen, podríamos saberlo.

¿Sabemos al menos cuántos hospitales públicos hay en el país?

Grandes, 10. Entre policlínicas y subcentros, como 47 ó 48.

¿Cuántas ambulancias disponibles tiene el 911?

Cerca de 200, pero habría que preguntar cuántas están disponibles.

Y, ¿cuántos carros de extinción tienen los bomberos?

No sé, debería estar en alguna página…

Cuando usted estaba, tampoco estaba.

Es cierto. Yo, a través del Centro de Operaciones de Emergencia, lo averiguaba.

¿Está establecido, por ejemplo, cuáles serían los 3 primeros albergues en caso de un desastre en la capital?

No. En el Centro de Operaciones se decide en el momento de la tragedia.

¿Hay algún protocolo, un plan de emergencia, o es todo improvisación?

Hay un plan nacional de emergencias. Uno de funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia, uno de gestión de riesgos… Pero el papel aguanta todo. Lo que hay es que poner esos planes en práctica.

En 2015, se creó una comisión con 10 entidades para crear un plan a 15 años para enfrentar desastres naturales. ¿Cuántas veces se han reunido?

Entiendo que no se reunieron más.

¿Qué pasó con los cinco mareógrafos que compraría Sinaproc con Etesa?

Al final, Etesa no los compró, y tratamos con la AMP y tampoco. Panamá necesita esos mareógrafos, porque la amenaza de tsunamis es latente. No te puedo decir cuándo pasará, pero pasará.

Y, ¿qué pasó con la alianza Gana, con periodistas, para convertirlos en portavoces en emergencias?

No se le dio seguimiento.

Cuando la naturaleza pasa factura, Sinaproc debe lidiar con las fallas de todos: ciudadanos, MOP, bomberos, Mivi, municipios, Aseo, Idaan… ¿Cuál es la mayor falla de los municipios?

No hay real supervisión de las construcciones. Y no limpian los drenajes.

La principal falla de los jueces de paz.

Permiten invasiones en áreas vulnerables, no entregan boletas de citación para que la gente limpie sus predios ni hacen inspecciones de campo. Todo es oficina.

Aseo.

No hay una recolección efectiva de la basura. Todo eso va al drenaje que nadie limpia, y eso provoca inundaciones y contaminación ambiental.

MOP.

No le da el mantenimiento debido a las canalizaciones ni drenajes pluviales.

Bomberos.

Deben seguir trabajando en dar permisos adecuados. Yo he visto permisos en los que me pregunto cómo pudo eso pasar.

Y, ¿los ciudadanos? ¿La mayor falla?

La falta de compromiso con la seguridad. Y piensan que el gobierno es el único responsable. Si no construyeran al lado de los ríos o del mar, y no botaran basura a la calle, no veríamos tantas emergencias.

Tres áreas que por mal diseño se inundan más que el resto.

Juan Díaz, Condado del Rey y Kosovo, en Vacamonte.

Tres áreas bien construidas.

Clayton, Bella Vista y Paitilla.

¿Dónde vaticina un desastre en cualquier momento?

Panamá Oeste.

¿Para qué fenómenos estamos preparados y para cuáles, no? Maremoto, temblor, terremoto, huracán, incendio, ataque nuclear…

Tenemos más emergencia con las inundaciones, con todo y lo que ha pasado. Incendios también. El resto, no mucho.

¿Qué porcentaje de nuestras emergencias son inundaciones?

80%. El otro 20%, entre incendios y desaparecidos.

¿Qué tan en serio nos tomamos los panameños los simulacros?

Hay algunos que se lo toman en serio, pero la mayoría cree que es recreo.

Y, ¿las banderas rojas en las playas?

Eso sí ha mejorado.

Todas las empresas deben tener plan de emergencia. ¿Cuántas cumplen?

Solo las multinacionales, y muy pocas nacionales.

¿Multan a las otras?

No he visto ni una sola multa por eso.

¿Qué nos va a enseñar primero, la educación o un gran desastre?

Lastimosamente, los desastres.

Después de este desastre, ¿habremos aprendido, o todavía no?

No creo. Las lecciones son como la moda. Llegan rápido y se van rápido.