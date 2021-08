Shohei Ohtani sigue exitoso desde la lomita con su guante de la suerte

El japones Shohei Ohtani tiro un juego de lujo ante los Rangers de Texas para seguir con su buena racha desde la lomita en la MLB.

Mediante el juego de los Angelinos de Anaheim vs los Rangers de Texas, Shohei Ohtani tiró unas 6 entradas permitiendo una carrera con seis ponches y 1 base por bola.

Desde aquella vez que Ohtani fue apaleado por los Yankees de New York, su taza de bases por bolas por salida es de un 1%. En total suma récord de 6-1 con 2.93 de efectividad en unas 86 entradas con 106 ponches.

Desde el 1 de Julio tiene la mejor efectividad de la MLBy la máxima cantidad de jonrones con un total de 9.

Ohtani esta lanzando con un guante que no esta muy a la moda, sin embargo, lo cataloga su amuleto de la suerte para lanzar como una estrella en las Mayores.

Múltiples equipos han sido víctimas de OHtani tanto desde la lomita como en la caja de bateo esta temporada, tales como los Rangers de Texas, Astros de Houston, Marineros de Seattle y Atleticos de Oakland. Esos no deben de estar contentos de compartir división con este fenómeno.

Sho Throws Strikes ✅

Shohei Ohtani strikes out Curtis Terry in the 3rd inning against the Texas Rangers.

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels

— Anaheim Sports (@AnaheimSports1) August 5, 2021