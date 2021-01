Sheldry Sáez viene igual de intensa

La exmiss panameña Sheldry Sáez entró en su último año de sus veinte y viene igual de intenso que el resto de los años anteriores, pues inició la despedida del segundo piso.

La modelo está feliz de llegar a sus 29 años, y ella misma se prepara su celebración, pues así como hay tiempo de trabajar, crear y demás, también de celebrar la vida.

Y es que durante estos años ha conseguido mucho. “En mis veintes presenté programas de radio y TV, modelé, bailé, actué, canté, hice un ‘reality show’, escribí dos libros casi tres, me certifiqué como ‘speaker’, creé mi marca Inspírate que empezó con un blog y va por 4 agendas. También me hice independiente, aprendí a pagar cuentas a fin de mes, a ser mi propio jefe, a tomar mis propias decisiones”, aseguró.

En el amor también aprendió mucho, pues le rompieron el corazón muchas veces . “Me rompieron el corazón más de una vez y profundamente, quizás yo también lo rompí, me cerraron puertas, pasé pena, perdí muchas veces, engordé y adelgacé”.

Sheldry aún tiene metas que cumplir, pero agradece los consejos de sus padres. “Aprendí que vale la pena escuchar el consejo de tus padres o de personas con más experiencia que tú porque es una estrategia que acorta el camino a la meta”, escribió.

Conocí muchos países, me gradué de Lic. en Mercadotecnia, se unieron más de 400 mil personas a mi red social y empecé a trabajar con marcas. Me fui de fiesta y he tenido hangovers, pelié, lloré, me equivoqué, amé, emprendí.