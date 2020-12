Sheldry Sáez: ‘Estar con mi familia es un regalo’

Además ha sido un año de mucho crecimiento personal y profesional para ella. “Me adapté a salir adelante desde casa y me atreví a reinventarme para llevar mi emprendimiento al siguiente nivel. También descubrí nuevas pasiones, me estoy certificando como c oach y escribiendo nuevo libro”.

Al igual que a todos, a la panameña este año le ha enseñado mucho, sobre todo al cambio constante. “El 2020 me enseñó que debemos ser flexibles y que el cambio es lo único que es seguro. También me motivó a seguir enfocada en mis metas y dar siempre lo mejor porque el tiempo es un regalo muy preciado y hay que saber aprovecharlo y valorarlo”.

