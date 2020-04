Sheldry Sáez: A sus 28 cree en el príncipe y la princesa

¡Ah! Ella no es de las mujeres que se demoran en arreglarse. “Dicen que las mujeres demoramos horas para arreglarnos, pues yo soy la excepción, aunque no lo crean en promedio demoro 15 minutos diarios en arreglarme, y eso es mucho”, dijo.

Le da mucha ansiedad salir sin su agenda, es como si dejara la cabeza en casa. “Me pone nerviosa si no tengo nada que hacer, me gusta tener las cosas bajo control”, explicó.

