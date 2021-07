Shakira podría ir a juicio por caso de evasión fiscal en España

En 2018, Shakira dijo a través de un comunicado divulgado por sus representantes que no era una residente legal en España durante los años señalados, y que no le debe nada a las autoridades fiscales españolas, a las que calificó de usarla como “chivo expiatorio”.

De acuerdo a la Fiscalía, Shakira declaró para propósitos fiscales que su residencia oficial era en Bahamas, durante esos años (2012-2014). Pero en la acusación, la fiscalía señaló que ”durante ese período la querellada no estuvo ningún día de presencia física y no consta que presentara declaración de impuesto de renta y patrimonio, ni declaración de ningún otro tipo de impuesto”.

