Shakira le hace la peineta a Gerard Piqué en su último encuentro

¡La reaparición pública de la expareja está que arde!

Gerard Piqué y Shakira han aparecido juntos pero no revueltos en el partido de béisbol de su hijo y todo el mundo comenta un sospechoso gesto de la cantante.

Shakira parece tener una espina clava con su ex, Piqué (Photo by LOIC VENANCE / AFP) (Photo by LOIC VENANCE/AFP via Getty Images)

¿Qué gesto le ha hecho Shakira a su exnovio?

El programa de Telecinco, ‘Socialité’, ha emitido el vídeo del momentazo en que la cantante colombiana se rasca el ojo de un modo poco habitual.

Shakira estaba disfrutando a tope del partido a pie de campo mientras que Piqué estaba en la grada y, en un momento dado y enfocada hacia la grada, la artista saca su dedo corazón y pone la mano en forma de peineta pero, en vez de mantenerla, se rasca.

¿Pero no habían llegado a un acuerdo y sellado la paz?

A juzgar por las imágenes, parece ser que de paz, ¡nada! La inesperada ruptura entre Shakira y el blaugrana Gerard Piqué ha sido tormentosa desde el inicio y yo diría que lo sigue siendo.

Es evidente que, si Piqué le hubiese sido desleal a Shakira con otras mujeres como se ha rumoreado, para ella no sea plato de buen gusto volverle a ver la cara al hombre que tanto daño le ha hecho.

Las tensas negociaciones han sido siempre mediante los abogados de ambos y se ha tardado semanas en llegar al acuerdo principal que era la prioridad de los dos, la custodia de sus hijos. Shaki y Gerard son padres de Milán y Sasha y, por el bien de los pequeños, han acordado que ellos se marchen con la madre a Miami.

Según lo publicado el padre irá 10 días al mes a estar con ellos allí y durante periodos vacacionales podrán viajar a Barcelona con papá. Es un acuerdo genial para los críos dado que, aunque pierden su rutina y amistades aquí, seguirán viendo con asiduidad a su padre además de vivir con su madre.

Tras haber llegado a este importante acuerdo podía parecer que la aguas se habían calmado entre Shakira y Piqué pero ahora, en su primera reaparición pública en la que han coincidido viendo el partido de béisbol de sus hijos, el gesto de ella la pone en el punto de mira.

Shakira lo ha dado todo bailando, animando, gritando y festejando los goles y el partido mientras Gerard parecía más pendiente del móvil que de otra cosa a juzgar por las imágenes, claro. Sin embargo lo que quizá el futbolista no se ha perdido es esta presunta peineta de su ex que, disimuladamente, se rasca el ojo con el dedo corazón.

No sé yo si es realmente una peineta pero comprendo que la prensa rosa se haga eco porque el gesto no es demasiado natural, normalmente nos rascamos los ojos con otros dedos y sin ese gesto concreto de por medio, además, en plena batalla campal y con Clara Chía de por medio, no sería de extrañar que al ver a su exnovio, Shakira no quisiera perder las formas en público pero tampoco pudiera reprimir sus ganas de plantarle ese gesto en toda la cara.

