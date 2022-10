Shakira impacta en la red al lookearse como porrista para apoyar el equipo de sus hijos

Shakira complementó este look temático para divertirse con sus niños con el cabello tomado en una cola alta con un accesorio rojo, y también cambió el color de sus ojos por unos celestes intensos y aplicó un delicado make up que resalta su belleza en medio de esta personificación de porrista.

La cantante colombiana Shakira de 45 años ha dejado en claro en más de una ocasión que su prioridad son sus hijos Milán y Sasha. Por eso aún no se ha dado por vencida y continua en las distintas instancias de negociaciones con su ex Gerard Piqué para obtener la tenencia de los mismos y poder llevarselos con ella a Miami.

