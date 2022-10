Shakira estrena oficialmente su sencillo ‘Monotonía’, una canción para corazones rotos

“Tú en lo tuyo y yo haciendo lo mismo… Fuimos cómplices del egoísmo… Nos olvidamos de lo que un día fuimos y lo peor es que… No fue culpa tuya ni tampoco mía… Fue culpa de la monotonía… Nunca dije nada, pero me dolía… Yo sabía que esto pasaría”.

No es la primera vez que Shakira le canta al despecho y es que, en esta oportunidad, la colombiana se aferró a sus más profundos sentimientos en medio de la separación con Gerard Piqué para entregar un material que sus seguidores esperaban con ansias. Forman parte de esta lista de canciones a una “tusa” de la artista temas como Moscas en la casa, No, Antología, Si te vas y Te Felicito.

